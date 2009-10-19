Чотири людини загинули у двох ДТП в Криму (фото)

Чотири людини загинули і одна одержала важкі травми у результаті двох аварій у Криму: в обох випадках легкові автомобілі врізалися в дерева, повідомила сьогодні прес-службі Державтоінспекції.

Дорожньо-транспортні пригоди сталися 18 жовтня.

«Хонда» врізалася в дерево у Керчі, загинули водій-чоловік і пасажирка.

«Від машини залишилися спотворені шматки металу, поблизу яких лежав спідометр із зафіксованою швидкістю в 200 км/год», – відзначили в ДАІ.

На автодорозі Кіровське – Першотравневе в дерево в`їхав автомобіль ВАЗ-21099. Загинули водій і його дружина. Їх друг одержав важкі травми голови, переломи передпліччя і стегна.

Фото прес-служби ДАІ