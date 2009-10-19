Чотири людини загинули у двох ДТП в Криму (фото)
18:27, 19 жовтня 2009Крым
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«Хонда» їхала зі швидкістю в 200 км/год
Чотири людини загинули і одна одержала важкі травми у результаті двох аварій у Криму: в обох випадках легкові автомобілі врізалися в дерева, повідомила сьогодні прес-службі Державтоінспекції.
Дорожньо-транспортні пригоди сталися 18 жовтня.
«Хонда» врізалася в дерево у Керчі, загинули водій-чоловік і пасажирка.
«Від машини залишилися спотворені шматки металу, поблизу яких лежав спідометр із зафіксованою швидкістю в 200 км/год», – відзначили в ДАІ.
На автодорозі Кіровське – Першотравневе в дерево в`їхав автомобіль ВАЗ-21099. Загинули водій і його дружина. Їх друг одержав важкі травми голови, переломи передпліччя і стегна.
Фото прес-служби ДАІ
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