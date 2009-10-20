Сімферополь заборонив палити листя

12:29, 20 жовтня 2009
Крым
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Порушників оштрафують

Влада Сімферополя ввела заборону на спалювання листя в межах міста.  

Такі заходи прийняті відповідно до закону «Про охорону атмосферного повітря» і правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України, повідомила прес-служба мерії. 

«До порушників будуть застосовані штрафні санкції відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення України», - заявили в мерії. 

Комунальним службам доручено організувати своєчасний вивіз листя на полігон твердих побутових відходів.

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