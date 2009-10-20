Міну підірвали на мисі Чауда

Піротехніки ліквідували виявлену у Феодосії 1000-кілограмову німецьку авіаційну міну часів Другої світової війни, повідомила прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

За словами глави МНС Володимира ШАНДРИ, вибухонебезпечний предмет відбуксирували у море на відстань близько 8 кілометрів від берега.

На такому віддаленні морем його доправили до полігону на мисі Чауда, де й знешкодили шляхом підриву.

«Задля безпеки населення було тимчасово обмежено рух транспорту на початку операції, а також на годину затрималися заняття у школах та дитячих садочках на прилеглій до місця небезпечної знахідки території (у Феодосії). Крім того, прикордонники забезпечили безпеку судноплавства на шляху транспортування міни», - наголосив ШАНДРА.

Німецька авіаційна донна міна LMB, заряд якої еквівалентний 1000 кілограмам тротилу, була виявлена у Феодосії, поблизу причалу №216, двома місцевими жителями 18 жовтня.

Чоловіки вважали, що мають справу з газовим балоном і навіть зняли кришку, яка прикривала один із вибухівників. Вибуху не сталося, а про знахідку повідомили піротехніків.