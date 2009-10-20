Луценка просять покарати підлеглих через розбещення дітей

Генеральна прокуратура України просить Міністерство внутрішніх справ провести службову перевірку і притягнути до відповідальності посадовців, які недбало ставилися до розслідування справи про розбещення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, зауваживши, що відомство направило керівництву МВС листа.

Як зазначив генпрокурор, матір потерпілих дітей двічі зверталась до Дніпровського районного управління Києва, після порушення кримінальної справи працівниками міліції не було своєчасно вжито заходів зі встановлення винних осіб, а їх упізнання було проведено лише через місяць після порушення кримінальної справи.

Разом з тим МЕДВЕДЬКО зазначив, що Генпрокуратура дізналася про можливу причетність народних депутатів до розбещення дітей 13 жовтня із заяви народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, а до цього часу ні мати потерпілих, ні МВС такої інформації не надавали.

У зв’язку з цим того ж дня були проведені слідчі дії, зокрема, допитана мати потерпілих, а також діти, які впізнали деяких народних депутатів.

За словами МЕДВЕДЬКА, починаючи з 13 жовтня, в розслідуванні кримінальної справи також беруть участь слідчі Генеральної прокуратури.

Зокрема, вчора було допитано народних депутатів Сергія ТЕРЬОХІНА і Віктора УКОЛОВА, а на завтра перенесено допит депутата Руслана БОГДАНА. Як зазначив МЕДВЕДЬКО, перевірка щодо можливої причетності до цієї справи народних депутатів триває.

Крім того, МЕДВЕДЬКО звернувся до ЗМІ, журналістів, політиків з проханням в подальшому «утриматись від будь-яких коментарів, оскільки ними вже завдано непоправної шкоди потерпілій, слідству, «Артеку» і всій державі».