Педофільським скандалом займеться слідча комісія парламенту

Верховна Ради України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 418 із 438 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

ВР доручила ТСК розслідувати обставини появи звинувачень у розбещенні неповнолітніх, установити відповідність цих звинувачень об’єктивним фактам.

Головою комісії обрано народного депутата України Катерину САМОЙЛИК (фракція КПУ), її заступником - Євгена СУСЛОВА (фракція БЮТ).

Також до складу комісії увійшли Віталій КОРЖ (фракція Партії регіонів), Олександр БОБИЛЬОВ (фракція НУ-НС), Сергій ТЕРЕЩУК (фракція Блоку Литвина).

Відповідно до постанови, ТСК працюватиме три місяці, а звіт вона має надати не пізніше місячного терміну з дня ухвалення постанови.