Україна переходить на зимовий час

25 жовтня о 4.00 за київським часом в Україні відміняється дія "літнього часу" переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Перехід на "зимовий час" в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року.

До 1996 року "зимовий час" запроваджувався в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн.

Уперше годинну стрілку перевели в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. .

Сьогодні практика щорічного переходу на "зимовий" і "літній час" діє більш ніж у 110 країнах світу. У низці країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій.

Медики кажуть, що гра з часом не лишається без шкідливих наслідків для організму. Людина пізніше прокидається та недоотримує звичної кількості сонячного світла.

Особливо потрібно стежити за станом свого здоров`я людям, у яких є хронічні захворювання. Можуть загостритися такі хвороби, як: гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка, низка ендокринних захворювань, ревматичні й інші захворювання.

Період адаптації до нового часу може тривати протягом 10-14 днів.