Флот Росії має залишитися в Криму і після 2017 року - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Чорноморський флот Російської Федерації має залишитися в Криму і після 2017 року.

«Треба зробити все, щоб Чорноморський флот Російської Федерації продовжив оренду баз в Криму і після 2017 року на взаємовигідних умовах. ЧФ РФ має виступати одній з гарантій нашої безпеки. Щоб не кортіло комусь випробовувати на міцність Україну», - сказав спікер в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии».