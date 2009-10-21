Флот Росії має залишитися в Криму і після 2017 року - Литвин
15:07, 21 жовтня 2009Крым
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Спікер вважає ЧФ гарантією безпеки
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Чорноморський флот Російської Федерації має залишитися в Криму і після 2017 року.
«Треба зробити все, щоб Чорноморський флот Російської Федерації продовжив оренду баз в Криму і після 2017 року на взаємовигідних умовах. ЧФ РФ має виступати одній з гарантій нашої безпеки. Щоб не кортіло комусь випробовувати на міцність Україну», - сказав спікер в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии».
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