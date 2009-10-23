Чи розголошував Луценко таємницю усиновлення у справі про розбещення
15:38, 23 жовтня 2009Крым
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Перевірить генпрокуратура
|Юрій Луценко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА.
“Те, про що ви запитуєте, буде перевірено також слідчим шляхом і прийнято процесуальне рішення”, - сказав ПШОНКА, зауваживши при цьому, що на даний момент ЛУЦЕНКО не давав пояснень і не допитувався.
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