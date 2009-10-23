Чи розголошував Луценко таємницю усиновлення у справі про розбещення

Працівники Генеральної прокуратури перевірять, чи розголошував міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО таємницю усиновлення у справі про розбещення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА.

“Те, про що ви запитуєте, буде перевірено також слідчим шляхом і прийнято процесуальне рішення”, - сказав ПШОНКА, зауваживши при цьому, що на даний момент ЛУЦЕНКО не давав пояснень і не допитувався.