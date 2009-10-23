СБУ затримала в Криму п’ятьох членів екстремістського угруповання

Протиправну діяльність екстремістського угруповання у Криму припинила служба безпеки України спільно з міліцією.

Співробітники СБУ та МВС затримали 5 чоловіків, один з яких перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину. Спеціальну операцію проведено на території Бахчисарайського, Білогірського, Нижньогірського, Симферопольського районів.

Як повідомив прес-центрі Служби безпеки, під час обшуків у помешканнях керівника та інших членів організації вилучено автомат Калашникова з набоями до нього, вибухівку пластид з електродетонаторами, незареєстровану мисливську рушницю та декілька "обрізів" 16-го калібру, компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

"Знайдено пропагандистську літературу екстремістського характеру, роздруківки щодо тактико-технічних характеристик зброї, методики виготовлення саморобних вибухових пристроїв, тактики виживання та ведення бойових дій в умовах гірсько-лісової місцевості та населених пунктів, протидії урядовим спецпідрозділам, карти місцевості та плани екстремістських дій з використанням зброї", - йдеться у повідомленні.

Проводяться кримінально-процесуальні дії.

Раніше, 3 жовтня, СБУ спільно з міліцією затримали трьох учасників цієї організації, в яких було вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.

У гірській місцевості виявлено "два законспіровані сховища, де екстремісти зберігали вибухівку, холодну зброю, запас харчів та камуфляжного одягу, посібники терористично-диверсійної діяльності".

Під час затримання екстремісти чинили збройний опір правоохоронцям.