Всеукраїнська олімпіада з російської мови пройде у Севастополі

3-я Всеукраїнська міжрегіональна олімпіада з російської мови і літератури відбудеться 28-30 жовтня в Севастополі, повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

«15 років до цього вся Україна плакала, що в системі олімпіад зі шкільних предметів не проводяться олімпіади з російської мови. Севастополю це більше трьох років тому набридло, ми вступили в переговори з міністром, і спочатку у нас, за нашою ініціативою провели міжрегіональну олімпіаду, а через рік вона стала всеукраїнською, тому що міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК підписав наказ про надання їй цього статусу», - сказав він.

В олімпіаді візьмуть участь школярі 9-11-х класів. Переможці одержать нагороди не тільки міської держадміністрації, але й профільного міністерства.

«Міськрада пропонує нам підписати якийсь суспільний договір, спрямований на захист російської мови і літератури в севастопольських школах. Неначе вона у цих школах не присутня. У нас реальність якраз інша: у нас у школах на російську мову відводиться 56 годин і 42 години - на українську мову», - заявив заступник голови виконавчої влади Севастополя.

«Тут, швидше, україномовна громада могла б нам нарікати, що ми обділяємо, з огляду на кількість годин, їх, а не російськомовну громаду», - вважає КАЗАРІН.