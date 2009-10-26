7 кілометрів зрошувальної системи вкрали під виглядом заміни труб
13:39, 26 жовтня 2009Крым
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В прокуратуру подано матеріали
7 кілометрів зрошувальної системи вкрали під виглядом заміни труб у Роздольненському районі Криму, заявив заступник голови Республіканського комітету з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства Едіп ГАФАРОВ.
«Під виглядом заміни сталевих і чавунних труб вони (у сільраді) уклали договір з фірмою. Під виглядом заміни на пластмасові прибрали сталеві і чавунні труби, а пластмасові натомість не змонтували», - повідомив ГАФАРОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.
За його інформацією, збитки вже підраховано, в прокуратуру подано матеріали.
Зрошувальна система була в 2006 році передана у власність сільради, уточнив чиновник.
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