7 кілометрів зрошувальної системи вкрали під виглядом заміни труб у Роздольненському районі Криму, заявив заступник голови Республіканського комітету з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства Едіп ГАФАРОВ.

«Під виглядом заміни сталевих і чавунних труб вони (у сільраді) уклали договір з фірмою. Під виглядом заміни на пластмасові прибрали сталеві і чавунні труби, а пластмасові натомість не змонтували», - повідомив ГАФАРОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За його інформацією, збитки вже підраховано, в прокуратуру подано матеріали.

Зрошувальна система була в 2006 році передана у власність сільради, уточнив чиновник.