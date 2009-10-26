Такфірівці готували вбивство лідера меджлісу кримських татар

Активісти радикального руху «Ат-Такфір валь-Хіджра» готували вбивство лідера Меджлісу кримських татар Мустафи ДЖЕМІЛЄВА.

«Було одержано інформацію про те, що учасники руху «Ат-Такфір валь-Хіджра» засудили до смерті лідера Меджлісу Мустафу ДЖЕМІЛЄВА та його близьких соратників, про те, що вони готувалися із застосуванням вогнепальної зброї й вибухових речовин здійснити низку терористичних актів», - сказав міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Керівник МВС заявив, що Меджліс є «серйозною загрозою» для екстремістів із «Ат-Такфір валь-Хіджра», оскільки «підтримує традиційний іслам» і критикує діяльність радикальних рухів. «Меджліс є каменем спотикання для поширення цієї організації», - сказав ЛУЦЕНКО.

За його словами, ДЖЕМІЛЄВ знав про винесений екстремістами йому та іншим активістам Меджлісу «такфір».

Інформація про те, що прихильники «Ат-Такфір валь-Хіджра» засудили лідера Меджлісу до смерті надійшла правоохоронцям до проведення спецоперації 23 жовтня. Оперативні групи реагування, до складу яких, окрім міліцейських підрозділів, увійшли співробітники української спецслужби, провели санкціоновані обшуки в декількох регіонах Криму. Вилучено тротилові шашки з детонаторами, ножі, екстремістська література й література, пов`язана з вивченням тактико-технічних характеристик зброї тощо.

«Серед затриманих ми маємо не п`ять, як заявляла СБУ, а тільки двох підозрюваних у тероризмі», - повідомив ЛУЦЕНКО. Це ідейний наставник, який був «аміром джихаду по Україні», й активний член руху «Ат-Такфір валь-Хіджра», що перебував у розшуку за «здійснення наміру вбивства» імама мечеті та його охоронця. Обидва проживали в Криму.

«Затримані не надають ніяких свідчень. Вони не визнають українську владу, не визнають українських законів, вони служать виключно, як вони говорять, «святій справі», й вважають, що вони не підсудні земному суду», - сказав ЛУЦЕНКО.

Глава МВС розкритикував СБУ за те, що її прес-служба 23 жовтня розповсюдила в ЗМІ інформацію про проведення операції. Зокрема через розголошення відомостей, зазначив ЛУЦЕНКО, не вдалося затримати лідера «Ат-Такфір валь-Хіджра», який проживав у Полтавській області, а також його найближчого соратника з Криму.

На запитання, чи охоронятимуть ДЖЕМІЛЄВА, глава МВС відповів, що якщо народний депутат напише офіційну заяву про охорону або надання зброї, це буде обговорено. «Ми готові в рамках чинного законодавства всебічно сприяти безпеці тих осіб, які є мішенню екстремістів», - сказав ЛУЦЕНКО.

Міністр підкреслив, що «Україна має створити адекватне законодавство, яке може стати дамбою перед спробами створення екстремістських і террористских організацій». Один із таких законопроектів розробив його заступник - начальник міліції Криму, депутат парламенту Геннадій МОСКАЛЬ.

МОСКАЛЬ підкреслив, що сьогодні Україна прийшла до великого рівня демократії, «коли не розуміємо: де тероризм, а де демократія».