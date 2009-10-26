Севастопольський порт: ЧФ порушив правила мореплавання

Керівництво Державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт» обурене діями посадовців Чорноморського флоту Росії, які призвели до виникнення аварійної ситуації під час проведення буксирувальної операції в акваторії Севастопольської бухти.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник порту Сергій ТАРАКАНОВ, 23 жовтня три портові буксири, згідно з наявною добовою заявкою, виконували роботи з перешвартування в межах акваторії бухти колишнього рятувального судна «Апшерон» (проданого в серпні за рішенням командування ВМФ РФ українській фірмі за 1 млн. 100 тис. грн. для подальшої його переробки на металобрухт).

За інформацією начальника порту, коли операція вже підходила до завершення, і судно мало бути ошвартоване біля іншого причалу, шлях буксирувольному каравану перегородили два буксири ЧФ РФ, що підійшли.

«На попередження лоцмана, який перебував на борту «Апшерона» про те, що такі дії є грубим порушенням міжнародних правил попередження зіткнень судів, капітан російського буксира відповів, що одержав відповідне розпорядження від свого начальства», - сказав ТАРАКАНОВ.

«Мені важко судити, чому надійшло таке розпорядження, можливо, командування ЧФ РФ з якоїсь причини поставило під сумнів законність продажу судна, або ще щось, але у нас є копії всіх необхідних документів, що свідчать про факт купівлі-продажу», - додав він.

За словами ТАРАКАНОВА, невдовзі на місце події прибули представники командування ЧФ РФ, вони піднялися на борт «Апшерона». Шляхом тривалих переговорів працівникам порту вдалося переконати їх у необхідності завершення буксирувальної операції, і, тим самим, - попередити можливість аварійної ситуації в акваторії бухти.

Інцидент керівництво порту розцінює як грубе порушення з боку певних посадовців ЧФ РФ правил мореплавання. «Такі дії, на жаль, свідчать про те, що ЧФ РФ грубо ігнорує «Обов`язкові постанови Севастопольського морського торгового порту», введені в дію в жовтні 2003 року, низку інших українських нормативних документів», - заявляє ТАРАКАНОВ.

Разом з тим, як відзначив начальник порту, «керівництво підприємства завжди готове до ділової співпраці з ЧФ РФ, вирішення всіх виникаючих питань цивілізованим шляхом».