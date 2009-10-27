Меджліс хоче озброїтися

Лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, якому активісти радикального руху «Ат-Такфір валь-Хіджра» винесли смертний вирок, відмовився від охорони Міністерства внутрішніх справ.

«У МВС поцікавилися, чи не проти я, щоб вони дали мені охорону. Я сказав - не треба, оскільки ці екстремісти є всього лише знаряддям у руках визначених і досить потужних спецслужб, які ставлять за мету дестабілізувати ситуацію в Україні. Тобто люди тут не мають особливого значення, а отже, охорона тієї чи іншої людини нічого не вирішить», - сказав ДЖЕМІЛЄВ в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№ 184 від 27 жовтня).

Разом з тим, зазначив лідер кримських татар, «оскільки об`єктами переслідування обрали керівників Меджлісу», він запропонував, «щоб усім 33 членам Меджлісу було видано дозвіл на зберігання і носіння зброї».

Яка була відповідь МВС, ДЖЕМІЛЄВ не повідомив.

26 жовтня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що активісти «Ат-Такфір валь-Хіджра» «засудили до смерті» ДЖЕМІЛЄВА і його близьких соратників, а також готувалися із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових речовин здійснити ряд терористичних актів.

Міністр заявив, що Меджліс є «серйозною загрозою» для «Ат-Такфір валь-Хіджра», оскільки «підтримує традиційний іслам» і критикує діяльність радикальних рухів.