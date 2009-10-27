800-кілограмову міну підірвали на пляжі Севастополя (фото)
17:05, 27 жовтня 2009Крым
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Найдоцільніший способ
Піротехніки ліквідували 800-кілограмову морську якірну міну, знайдену на відстані близько 15 метрів від берега пляжу «Парк Перемоги» в Севастополі.
Радянська міна зразка 1926 року при вибуху здатна уразити гідроударною хвилею на відстані до 1575 метрів, а радіус максимальної дальності розльоту окремих шматків грунту та уламків досягає 500 метрів, повідомила прес-служба управління МНС у Севастополі.
Найдоцільнішим способом ліквідації боєприпасу було обрано підрив на місці виявлення.
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