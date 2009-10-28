Російського сліду в кримській справі екстремістів немає

Російські спецслужби і політики не мають відношення до діяльності екстремістської організації «Ат-Такфір валь-Хиджра» в Криму, заявляє міліція.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій причетність російських спецслужб, політичних партій або окремих політиків Російської Федерації до даної справи не встановлена», - таким чином Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в автономії відреагувало на заяви деяких політиків.

Крім того, наголошується в повідомленні, на території Російської Федерації за рішенням суду заборонена діяльність організацій «Хизб-ут-Тахрір» і «Ат-Такфір валь-Хиджра».

Вислови про російський слід міліція розцінює як особисту точку зору політиків на процеси, що відбуваються в Криму, яка «не має нічого спільного з офіційною позицією МВС України».