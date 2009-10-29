Простуда? Негайно до лікарів

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян при перших ознаках застудних захворювань невідкладно звертатися до лікарів.

«Лікарі знають, як надавати допомогу, але є проблема своєчасного звернення до лікаря. Зараз нам треба дуже інтенсивно працювати з населенням. Паніки тут не повинно бути. По-перше, звернення до лікаря, а у лікаря - відповідний алгоритм роботи», - сказав міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

Він вважає за необхідне звернення до керівників підприємств з проханням «відпускати людей, які погано себе почувають».

«Треба хворих людей ізолювати, а вдома з ними можуть працювати лікарі. Це найкращий вихід, як запобігти розповсюдженню епідемії», - додав КНЯЗЕВИЧ.

У жовтні 20 осіб в західних областях України померли, найімовірніше, від пневмонії.

У МОЗ підкреслили, що поки що точно неможливо сказати, що люди померли від грипу A/H1N1. Результати досліджень, які встановлять точну причину смерті, будуть отримані за 2-3 дні.