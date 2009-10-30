Медики нарахували собі понад 100 тисяч гривень незаконних премій

Порушено справу

Посадовці однієї з районних лікарень у Криму незаконно нарахували своїм працівникам премії, чим завдали збитки державі на суму понад 108 тисяч гривень, повідомляє прес-служба МВС України. Незаконні премії нарахували впродовж останніх трьох років. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "перевищення влади або службових повноважень".

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