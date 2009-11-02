Уряд проігнорував Vanco

Кабінет Міністрів України проігнорував запропоновану компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) робочу програму і бюджет у розмірі 57 млн. дол. для реалізації першого етапу розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря в 2010 році.

У повідомленні прес-служби компанії наголошується, що надання даних документів передбачене Угодою про розподіл продукції (УРП). Уряд також залишив без уваги соціальні зобов`язання компанії виділити наступного року 300 тис. дол. для реалізації ряду соціальних і навчальних програм в Україні

Компанія Vanco Prуckerchenska офіційно надала згадані вище документи 1 жовтня 2009 року. Згідно з УРП, у уряду України було 30 календарних днів для розгляду програми і бюджету на 2010 рік, а також підготовки своїх коментарів щодо цих документів.

Компанія наголошує, що як і в 2008 році, Кабінет Міністрів проігнорував її пропозиції, що свідчить про намір українського уряду продовжити блокування проекту розробки Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря. Як наслідок, соціальні ініціативи компанії про виділення 300 тис. доларів на навчальні і благодійні програми в Україні також було залишено без уваги.

«На жаль, реакція нинішнього уряду, який знову, як і рік тому, проігнорувало робочу програму і бюджет проекту на 2010 рік була для нас цілком передбаченою. Проте ми продовжуємо виконувати всі свої зобов`язання згідно з УРП, яка залишається в силі. Незалежно від результатів майбутніх виборів, ми маємо намір і далі твердо відстоювати свої права в Стокгольмському арбітражному суді, де триває арбітражний процес з питання дії УРП», - відзначив президент компанії Vanco Prуckerchenska Джім БАУН.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska є підрозділом Vanco International, дочірньої компанії Vanco Energy, власником і президентом якої є її засновник Джін Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska займається геологорозвідкою і розробкою нафтогазових родовищ на Прикерченському шельфі Чорного моря (проект). Даний проект включає три перспективні площі: Судацький складчастий пояс, Судацький глибоководний складчастий пояс і площу Тетяєв. Загальна площа ділянки становить 12 960 кв. км., глибина моря - від 70 до 2200 м. Реалізація проекту запланована в два етапи: пошукові роботи, а також розробка і видобуток. Загальна сума інвестицій у проект становитиме більш як 15 млрд. дол. США.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

Нині в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольм продовжується арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.