У Севастополі немає масок. Є бинти

У Севастополі на сьогодні 470 осіб захворіли на ГРВІ, випадків каліфорнійського грипу не зареєстровано.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації Алла ЩЕРБАКОВА, посилаючись на дані, оприлюднені сьогодні представниками міської СЕС і управління охорони здоров`я під час апаратної наради в міській держадміністрації.

Епідемічний поріг (100 хворих на 10 тисяч населення) у місті не перейдено, як і не перевищено середні показники захворюваності порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«В місті вживаються заходи профілактичного характеру: на три тижні припинено роботу дитячих садків, шкіл і вищих навчальних закладів, в аптеки додатково завозяться медикаменти, оскільки за вихідні жителі розкупили препарати і маски. Однак є достатня кількість широких бинтів, з яких роблять маски», - сказала ЩЕРБАКОВА.

Як повідомила представник керівництва виконавчої влади, у Севастополі відкрито «гарячу лінію», по якій всі бажаючі можуть проконсультуватися з питань грипу. Працює протиепідемічна комісія.

ЩЕРБАКОВА додала, що за підсумками засідання міської протиепідемічної комісії, що пройшло у п`ятницю, буде внесено пропозиції міськраді виділити з резервного фонду 1 млн. грн. на відповідні ліки і більш як 400 тис. грн. - на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. «І є очікування, що, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, місто одержить на ці цілі близько 2 млн. грн.», - сказала вона.