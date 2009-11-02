Аудитори України та Росії перевірять держвитрати на охорону морів

Рахункові палати України і Росії почали спільну перевірку ефективності державних витрат на збереження біоресурсів Азовського і Чорного морів.

Як повідомили у прес-службі Рахункової палати України, на сьогоднішній момент обидві держави витрачають величезні кошти на збереження, видобуток і відтворення біоресурсів, але наскільки ці витрати є ефективними, поки що чіткої відповіді немає. Представники Рахункових палат намітили графік, згідно з яким відбудуться як спільні, так і паралельні перевірки в рамках кожної з держав.

Паралельний аудит проводиться за планом роботи на 2009-2011 роки спеціальної групи EUROSAI з використання коштів, виділених на ліквідацію та попередження катастроф. Координатори аудиту - Рахункова палати України.