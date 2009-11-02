Через грип Пенсійний фонд обмежив прийом громадян у Криму

Головне управління Пенсійного фонду України в Криму тимчасово обмежило індивідуальний прийом громадян через грип A/H1N1 у країні.

На офіційному сайті кримського управління фонду розміщене повідомлення, що закликає громадян звертатися за консультаціями і роз`ясненнями з питань пенсійного законодавства письмово або телефоном.

Консультацію фахівців громадяни можуть отримати за телефонами «гарячої» лінії у Сімферополі: 62-03-52 – для пенсіонерів, які отримують цивільну пенсію, і 52-14-48 – для військових пенсіонерів і пенсіонерів інших силових відомств.

Тим часом, у багатьох кримських аптеках неможливо купити марлеві пов`язки і оксолінову мазь, хоча на вулицях Сімферополя лише одиниці перехожих носять маски.

На сьогодні в Криму не зареєстровано жодного хворого грипом А/H1N1.