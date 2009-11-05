Російського офіцера знайшли мертвим у Севастополі

Начальник топографічної служби бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації помер внаслідок кульового поранення в голову у Севастополі.

За даними видання «Флот2017», офіцер був знайдений мертвим 3 листопада у службовому кабінеті.

Начальника топографічної служби 810-ї окремої бригади морської піхоти ЧФ РФ знайшли військовослужбовці добового наряду з пістолетом у правій руці. Біля нього була записка з текстом «Прошу в моей смерти никого не винить».

За інформацією видання, перед цим капітан-лейтенант заступив у добовий наряд помічником оперативного чергового бригади морської піхоти, одержав пістолет ПМ і 16 патронів до нього.

Тіло відвезли у військово-морський госпіталь ЧФ РФ.

На даний час дізнавачами ЧФ Росії здійснюється дослідча перевірка у рамках статті 110 Кримінального кодексу РФ «Доведення до самогубства».

Як заявляють в українських правоохоронних органах, до них офіційних повідомлень щодо смерті військовослужбовця на території військової частини ЧФ РФ від командування флоту або співробітників військової прокуратури не надходило.