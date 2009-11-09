Яценюк каже, що Тимошенко і Януковича чекає доля більшовиків

Україні потрібно міняти політичну еліту, вважає кандидат на пост Президента, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Політична епідемія йде останні п`ять років дуже активно. У неї бувають різні фази, зараз фаза загострення, пов`язана з президентськими виборами. Хворий, скоріше, мертвий, ніж живий - у плані діючої української політичної еліти. Не бачу необхідності його лікувати, бачу необхідність змінити», - сказав він на прес-конференції в Сімферополі.

«Чи то він (Віктор ЯНУКОВИЧ), чи то вона (Юлія ТИМОШЕНКО) - результат тотожний, і ми його вже бачили, - сказав ЯЦЕНЮК. - Формат наступний: п`ятдесят проти десяти, тобто ЯНУКОВИЧ - тридцять, ТИМОШЕНКО - двадцять, ЯЦЕНЮК - десять. Ну, подивимося, чи зможуть ці десять відсотків пересилити більшовиків. У країні нові більшовики, але, я думаю, доля у них буде така сама, як у попередніх».

ЯЦЕНЮК вважає, що у 2010 році Україні потрібно міняти не тільки Президента і місцеві органи влади, але і парламент, інакше «все болото залишиться».

«Виборчий процес не закінчиться виборами Президента. Якщо ми говоримо про новий курс країни, то це якісна зміна влади. Якісна передбачає як зміну системи, так і зміну людей, які представляють систему. Виходячи з цього, в країні повинні бути новий Президент, новий парламент і нові органи місцевої влади, тоді країна може одержати розвиток, може йти шляхом модернізації», - сказав кандидат.

ЯЦЕНЮК додав, що Верховна Рада має обиратися на підставі «нового виборчого закону». «Ми повинні голосувати за депутата, який закріплений за округом і належить до тієї або іншої партії», - сказав він.