Яценюк за заборону продажу сільгоспземлі не українцям

Кандидат на пост Президента Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні може бути знято за умови заборони її продажу іноземцям.

«Зняття мораторію можливе, якщо землею володітимуть тільки громадяни Україні... Я не хочу, щоб територія України була тільки огороджена кордоном, а все на території України належало не українцям», - сказав він увечері в понеділок на віче в центрі Сімферополя.

Ще однією умовою для зняття мораторію ЯЦЕНЮК назвав цільовий характер використання землі. «Якщо ти власник сільськогосподарської землі, ти зобов`язаний її обробляти, і ти несеш відповідальність за цю землю: ти повинен сіяти і збирати», - сказав політик.

Крім того, відзначив він, потрібно обмежити концентрацію землі в одних руках, «щоб не з`явилися нові лендлорди», і створити держагента на ринку. «Продаж землі тільки, відповідно, державному органу і придбання тільки у державного земельного агента», - сказав ЯЦЕНЮК.

«Ці чотири базові пункти, які я впроваджуватиму при земельній реформі», - відзначив кандидат на президентський пост.

«Важливо зрозуміти, що земля - наш останній національний капітал. Все пограбували. Вже немає нічого: заводи, пароплави, - все розтягли», - сказав ЯЦЕНЮК.