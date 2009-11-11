Кримчанин хоче 10 мільйонів за відірвану під час штурму руку
Гучна справа
Житель Криму Мустафа ХАЇРОВ хоче одержати від міліції автономії 10 млн. грн. за відірвану кисть лівої руки під час штурму його будинку в лютому 2009 року.
«Ми взяли, на наш погляд, незначну суму: 10 мільйонів (гривень) морально-матеріальної шкоди за відірвану кисть і одержану травму вуха і по 100 тисяч (гривень) кожному з інших потерпілих (дружині, синові і дочці)», - сказав на прес-конференції у Сімферополі Іззет ХАЇРОВ - брат потерпілого.
Він висловив незадоволення тим, що одержану родичем травму хочуть визнати побутовою.
Сам потерпілий скаржиться, що правоохоронці оплачували лікування, коли він перебував у лікарні, після виписки з медустанови допомоги не було.
Вночі 22 лютого бійці «Беркута» увірвалися до будинку сім`ї ХАЇРОВИХ у селищі Мирне поблизу Сімферополя, де за інформацією, яку вони отримали, переховувався Олександр САПРОНОВ, що викрав дочку своєї колишньої співмешканки. Під час проведення спецоперації бійці застосували світлошумові гранати. Одна з них пошкодила руку ХАЇРОВУ, довелося ампутувати кисть. САПРОНОВА у будинку не було.
У березні дівчина втекла від викрадача, САПРОНОВА затримали. У вересні його засудили до 5 років ув`язнення. Вирок суду не набрав чинності, обвинувачений подав апеляцію, яку буде розглянуто у середині листопада.
За наслідками проведеного міліцією службового розслідування покарано 23 правоохоронців: 2 - звільнено з органів внутрішніх справ, 5 - знято з посад, 8 - попереджено про неповну службову відповідність, решті - оголошено догани і суворі догани.
Прокуратура передала кримінальну справу до суду в Сімферополі. Висунуто звинувачення у перевищенні влади заступнику командира полку «Беркут» і виконуючому обов`язки заступника начальника Сімферопольського районного відділу міліції, ці посади вони посідали на момент спецоперації.
На прес-конференції адвокат ХАЇРОВА Олександр ЛІСОВИЙ висловив незадоволення якістю досудового слідства і проведенням закритих судових засідань. «Слідство не мало на меті точно і повно визначити причини, які зробили можливою цю трагедію. Слідство мало завдання визначити «стрілочників» - ними сьогодні є два офіцери середньої ланки, - відзвітувати перед суспільством про проведене розслідування і запропонувати суспільству забути цю трагедію», - сказав захисник. За його словами, двоє обвинувачених «не є головними особами», які винні у надзвичайній події.
Стало відомо, що влітку сім`я ХАЇРОВИХ звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою, в якій вони стверджують, що є жертвами «порушення права на життя», «нелюдського і зневажливого поводження» і «порушення недоторканності житла».
Голова Асоціації ветеранів спецпідрозділу «Беркут» у Криму Володимир КРАШЕВСЬКИЙ на запитання журналістів, чи згодний він із заявою адвоката про те, що слідство неповне, а на лаві підсудних мають бути не лише два правоохоронця, відповів: «Є колишнє керівництво главку (міліції Криму), ці питання треба ставити їм. Група спецназу працювала правомірно, застосування спецзасобів було правомірним. Приїжджали до Сімферополя кілька серйозних комісій з Києва, які всі покроково розглядали. Чому про це не говорили на суді? Проведення спеціальних заходів є закритою інформацією».
У міліції заявили УНІАН, що правоохоронці виконали свої обіцянки - сплатили лікування ХАЇРОВА і зробили ремонт в тих приміщеннях будинку, які постраждали в результаті штурму.
У прокуратурі утрималися від коментарів щодо справи, яка розглядається в суді.