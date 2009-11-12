Росіянин з пневмонією в реанімації у Криму
18:00, 12 листопада 2009Крым
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Взято аналізи на вірусологію
Громадянин Російської Федерації з діагнозом ”двостороння вірусно-бактерійна пневмонія” перебуває в реанімації лікарні в Євпаторії.
”У нього взято аналізи на вірусологію”, - повідомив по телефону кореспонденту УНІАН заступник міністра охорони здоров`я Криму Олег СТЕБЛІЙ.
”Громадянин Росії перебував у поїздках за кордоном: у Палестині, Ізраїлі, Єгипті”, - зазначив він.
39-річний росіянин з Красноярська останнім часом разом з сім`єю знімає житло в Євпаторії.
Днями його було госпіталізовано до лікарні.
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