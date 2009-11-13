Кримські татари зможуть голосувати за президента на свій розсуд

Делегати з`їзду кримських татар - Курултаю, який відбудеться 5-6 грудня, закликають співвітчизників в першому турі виборів президента України надати на свій розсуд підтримку кільком представникам національно-демократичних сил, а в другому турі проголосувати за конкретного кандидата, не виключає голова меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Як сказав ДЖЕМІЛЄВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, на адресу ряду кандидатів на пост глави країни, зокрема і їй, будуть направлені питання, що найбільш хвилюють кримських татар

Як повідомляє прес-служба меджлісу, ТИМОШЕНКО сказала, що подібна тактика, можливо, буде найбільш повно відповідати інтересам кримських татар.