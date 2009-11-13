Що українці хотіли б отримати на Новий рік (опитування)

Середньостатистичний українець планує витратити на Новий рік і Різдво близько 2,5 тис. грн., що на 14% (на 300 грн.) більше показників 2008 року.

Такі дані дослідження, проведеного компанією Deloitte, озвучив менеджер компанії Олександр ЧЕРИНЬКО.

За його словами, із загальної суми планованих витрат 1,2 тис. грн. українці планують витратити на подарунки, 850 грн. - на святковий стіл і 450 грн. - на розваги. При цьому середня вартість подарунка зменшиться.

41% опитаних мають намір збільшити витрати на подарунки, 31% - підтримувати витрати на торішньому рівні, 28% - мають намір витратити менше.

ЧЕРИНЬКО зазначив, що збільшення витрат відбудеться за рахунок молоді і високозабезпечених громадян.

Як повідомила партнер Deloitte, керівник групи з роботи з підприємствами роздрібної торгівлі України Вікторія ЧОРНОВОЛ, до четвірки найбільш очікуваних подарунків, які хотіли б одержати українці на новорічні свята, - гроші (50%), ноутбук (36%), косметика/парфумерія (35%), книги (34%).

Водночас дарувати на свята респонденти збираються косметику/парфумерію (51%), прикраси для інтер`єру (39%), цукерки (35%), книги (31%), одяг/взуття (30%) і лише 28% - гроші. При цьому подарункові сертифікати в Україні поки що не мають попиту.

ЧОРНОВОЛ зазначила, що в результаті впливу фінансової кризи українці відмовляються від імпульсивних покупок, віддаючи перевагу практичним і корисним подарункам (76%). При цьому перевага віддається товарам вітчизняного виробника (75%, за рахунок більш низьких цін і відновлення довіри).

За словами партнера компанії, цього року найбільше від кризи постраждають діти і підлітки, серед бажаних подарунків яких - ноутбуки і мобільні телефони, які не потрапили до списку планованих подарунків.

За даними Deloitte, цього року українці планують купувати подарунки в супермаркетах (52%), на ринках (51%), у спеціалізованих магазинах (49%), у немережевих магазинах поблизу дома (48%), гіпермаркетах (30%). При цьому, вибираючи місце для купівлі товарів на свята, українці, крім співвідношення ціни і якості (95%), звернуть увагу на запобіжні заходи проти «свинячого» грипу (63%).

Як зазначив партнер Deloitte, керівник напряму консалтингу Андрій СТЕПАНОВ, 74% українців відчули на власному фінансовому становищі вплив фінансової кризи (у 2008 році - 48%). Зокрема, 59% українців відзначають зниження своєї купівельної спроможності, 28% опитаних можуть витрачати на рівні минулого року і 14% - зможуть витрачати більше. При цьому в своїй зайнятості в 2010 році впевнені 40% опитаних.

СТЕПАНОВ зазначив, що після завершення кризи 42% українців планують витрачати більше, 53% - на тому самому рівні, 5% - планують витрачати менше.

У свою чергу віце-президент з маркетингу групи компаній Fozzy Group Михайло ДУДНИК зазначив, що очікування цього року від продажу в передноворічний і новорічний період (грудень-січень) «стримано оптимістичні». Він додав, що зазвичай в середньому продаж в грудні на 50% перевищує обсяг продажу попереднього місяця.

Дослідження споживчих настроїв європейських покупців напередодні сезону новорічних і різдвяних свят 2009/2010 проводиться компанією Deloitte в Україні вдруге. Опитування проводилося методом інтернет-анкетування впродовж останнього тижня вересня - першого тижня жовтня. У дослідженні взяли участь більш як 700 чоловік віком від 18 до 65 років, які проживають в Харкові, Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Дніпропетровську, Донецьку і Сумах.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Deloitte, в 2008 році кожен українець збирався витратити на новорічні свята близько 2,2 тис. грн. З них на подарунки - близько 1 тис. грн. (в середньому 8 подарунків), на святковий стіл - 850 грн., на вихід у світ (кафе, бари, нічні клуби) - 320 грн.