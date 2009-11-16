Українські військові водолази обговорюють стан співпраці з Данією

Стан і перспективи розвитку співробітництва між Центром пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил України та Школою підготовки водолазів Королівських ВМС Данії обговорено у понеділок у Севастополі.

Як повідомили у прес-центрі командування українських ВМС, розглянуті, зокрема, питання індивідуальної та групової підготовки водолазних підрозділів, організації експлуатації та обслуговування водолазного обладнання, проведення водолазних і пошуково-рятувальних операцій.

Програмою візиту делегації експертів флоту передбачені брифінги щодо розвитку співпраці між двома країнами у питаннях підготовки водолазних спеціалістів, практичного досвіду участі ВМС Данії в антипіратській операції в Аденській затоці у 2008-2009 роках, огляд водолазної техніки, яка перебуває на озброєнні у ВМС України тощо.

Також заплановано підписання спільного протоколу щодо подальшого розвитку співробітництва у пошуково-рятувальній галузі.

Візит іноземних гостей до ВМС України триватиме до 18 листопада.