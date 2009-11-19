Саакашвілі розповів, як літак Ющенка могли збити «лайнери» ЧФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі не буде продовжено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

ЮЩЕНКО нагадав, що перебування ЧФ на території України регулюється двома базовими документами. Перший - це Конституція, яка забороняє присутність іноземних військових формувань на території України, тому Президент висловив сподівання, що російська сторона виконає свої зобов’язання й виведе ЧФ після дати завершення угоди - 28 травня 2017 року.

Другий базовий документ - це угода, яка регулює режим перебування ЧФ на території України до 2017 року. За словами ЮЩЕНКА, ця угода, серед іншого, регулює питання, пов’язані з ротацією озброєння, плавзасобів ЧФ.

«Українська сторона виходить з того, що дотримання існуючих параметрів військової присутності Російської Федерації через Чорноморський флот - це і є параметри, які повинні залишатися до 2017 року», - зауважив Президент, додавши, що вони відповідають українським національним інтересам.

Він висловив переконання, що Україна і Росія будуть дотримуватись досягнутих домовленостей, закріплених вищезазначеною угодою.

«І військова присутність (Росії) до дати завершення договору буде знаходитись в рамках сьогоднішніх параметрів», - підкреслив ЮЩЕНКО.

У свою чергу, СААКАШВІЛІ заявив, що під час російсько-грузинського конфлікту у 2008 році кораблі Чорноморського флоту РФ вийшли з Севастополя до берегів Грузії.

За словами Президента Грузії, тоді ЮЩЕНКО намагався зупинити ці кораблі, його вимоги грунтувались на положеннях угоди про умови перебування ЧФ на території України.

СААКАШВІЛІ високо оцінив дії ЮЩЕНКА, він назвав героїчним вчинком візит Президента України до Грузії під час воєнного конфлікту.

«І це, не дивлячись на те, що його літак міг бути збитий з тих же лайнерів Чорноморського флоту Росії», - сказав СААКАШВІЛІ.