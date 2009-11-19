Ющенко хоче вдвічі розвинути потужності переправи Керч-Поті

Для України участь у проектах створення вільної індустріальної зони в місті Поті є перспективною з точки зору розвитку нової транзитної політики, заявив президент Віктор ЮЩЕНКО.

Важливим елементом вільної індустріальної зони має стати поромна переправа Керч-Поті.

«Я абсолютно поділяю той інтерес до проекту (зони в Поті), який існує і в українських, і в міжнародних колах. Переконаний, що українська ділова спільнота відгукнеться на цю позицію, і ми візьмемо якнайактивнішу участь у розбудові цієї індустріальної зони», - сказав ЮЩЕНКО у четвер під час участі разом з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ у презентації проекту вільної індустріальної зони.

За попередніми підрахунками, повноцінне функціонування маршруту Керч-Поті вже в найближчій перспективі дозволить суттєво збільшити обсяги перевезень між країнами (до 50%) і скоротити їх терміни. «У ближчі два роки ми маємо на меті вдвічі розвинути потужності поромної переправи Керч-Поті», - сказав ЮЩЕНКО.

Територія вільної зони складає близько 300 гектарів причорноморської частини Поті (Західна Грузія). Загальна сума інвестицій у ВІЗ становить близько 200 млн. дол. Нагляд за діяльністю ВІЗ здійснюватиме уряд Грузії.