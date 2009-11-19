Чверть мільйона гривень пішли на компенсацію витрат, яких не було

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства аграрної політики Криму.

"Протягом 2008 року вони направили 241 тисячу гривень на компенсацію семи підприємствам витрат на придбання складної сільськогосподарської техніки. Але, як з`ясували в прокуратурі, цими виробниками сільгоспмашини вітчизняного виробництва не реєструвалися", - повідомила прес-служба наглядового відомства.

Дії чиновників, які виділили державні гроші, не упевнившись у наявності техніки та за відсутності копій свідоцтв про її реєстрацію кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.