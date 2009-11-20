Наступне засідання голів урядів країн СНД пройде в Москві
17:15, 20 листопада 2009Крым
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Головування переходить до РФ
Чергове засідання голів урядів країн Співдружності Незалежних Держав відбудеться в Москві у травні 2010 року.
«Ухвалено рішення провести чергове засідання Ради глав урядів СНД у Москві 21 травня наступного року», - сказав голова Виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ в Ялті.
Це рішення було ухвалено 20 листопада на засіданні прем`єрів країн СНД у вузькому складі в ялтинському Лівадійському палаці.
ЛЕБЕДЄВ повідомив, що 1 січня 2010 року головування в СНД переходить від Молдавії до Росії.
«З цієї причини голова уряду Російської Федерації Володимир Володимирович ПУТІН запросив глав урядів (країн СНД) на наступне засідання до Москви», - сказав глава виконкому Співдружності.
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