Шеф секретаріату Ющенка вишпетила Тимошенко за поведінку в Ялті

Глава Секретаріату президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО назвала зневагою до держави поведінку українського прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО під час зустрічі з керівником уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ у Ялті.

"Це неприпустимо, коли прем’єр-міністр незалежної держави, кандидат у президенти демонструє таку зневагу до своєї країни. Варто замислитися - чи ми будемо мати українську державу, чи українську окраїну, якщо залишимо таких політиків", - цитує слова УЛЬЯНЧЕНКО прес-служба глави держави.

19 листопада у Ялті ПУТІН з іронією прокоментував візит в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, порадивши керівнику української держави Віктору ЮЩЕНКУ зустрічатися з ним без краваток.

"Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони вечерятимуть, без краваток. Краватки нині в ціні. Не приведи господи... Ну, ви мене розумієте", - сказав ПУТІН на спільній з ТИМОШЕНКО прес-конференції., натякаючи на відео 2008 року, де СААКАШВІЛІ жував кроватку.

ТИМОШЕНКО зі сміхом зауважила, що вона точно без краваток може проводити вечері.

"Зжере гість ЮЩЕНКА ще краватку", - додав ПУТІН.