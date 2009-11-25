У БЮТ порахували регіоналів у черзі з присягою до Тимошенко

Народний депутат України Андрій СЕНЧЕНКО (БЮТ) вважає, що в разі перемоги Юлії ТИМОШЕНКО на виборах Президента у фракції Партії регіонів відбудеться розкол.

«Якщо дасть Бог, усе буде добре і переможе ТИМОШЕНКО, то можу одразу сказати, що від двох третин до двох чвертей фракції Партії регіонів прийде до нас», - сказав СЕНЧЕНКО в інтерв`ю газеті «День», додавши, що «ці люди регулярно стоять у черзі з присягою до прем`єра».

Він відзначив: це не тому, що у ПР кон`юнктурники. «Частина, так, безумовно (і у нас також такі є), проте хочу сказати, що дуже багатьом регіоналам зараз незатишно в Партії регіонів», - заявив депутат.

СЕНЧЕНКО також сказав, що у БЮТ «монолітніша і однорідніша фракція». «Є також випадкові люди, і я не розумію, як вони потрапили в список. Проте негідники є в кожній фракції - відсотки різні», - додав депутат.

«За моєю власною класифікацією, фракція Партії регіонів поділяється на (це я нещодавно в Луганську почув такий вираз) «етнічних регіоналів»,- сказав він. Тобто йдеться про людей, які «живуть у регіонах, мають там свій бізнес, і у яких до останнього часу не було вибору: або ти в Регіонах, або ніде».

Це «нормальні, порядні, відповідальні люди», і вони «найзначніша частина цієї фракції», заявив СЕНЧЕНКО.

Водночас депутат від БЮТ сказав, що є група відвертого криміналітету.

«І ось перші дуже незатишно почуваються, перебуваючи в одній фракції з представниками другої групи», - додав він.

СЕНЧЕНКО додав, що до третьої групи відносяться люди, які «почуваються господарями життя, господарями Партії регіонів, господарями фракції». «Вони думали, що вони вже господарі всієї України, але на їх превеликий жаль і на наше щастя, це не так. Найбільш яскраві представники цієї групи - ЛЬОВОЧКІН, БОЙКО», - сказав він.

СЕНЧЕНКО вважає, що, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ програє на президентських виборах, почнеться «зміна лідера ПР, а відтак розкол як фракції, так і партії». «Дві третини регіоналів виступають за те, щоб увійти до складу коаліції, тому я думаю, що ідея дострокових парламентських виборів відійде на другий план і теоретично можна чекати, що ВР нинішнього скликання відпрацює весь свій конституційний термін», - наголосив він.

На питання, що буде з фракцією БЮТ і парламентом України в разі перемоги ЯНУКОВИЧА, СЕНЧЕНКО відповів: «Не дай Бог, прийде ЯНУКОВИЧ... наслідки для країни будуть тяжкі».