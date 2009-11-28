Яценюк виключає можливість дострокового виведення ЧФ з Криму

Лідер партії «Фронт змін», кандидат у президенти Арсеній ЯЦЕНЮК виключає можливість дострокового виведення Чорноморського флоту Росії з території Криму.

«Флот достроково виводитися не буде, і в односторонньому порядку не переглядатимуться ставки за перебування флоту на території України», - сказав ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що термін закінчення перебування ЧФ РФ на території України в 2017 році.

«Мене дивує позиція окремих українських політиків - одні достроково виводять флот, а інші говорять, що флот стоятиме після 2017 року, - сказав ЯЦЕНЮК. - Вони хто такі, щоб брати на себе відповідальність».

Лідер партії «Фронт змін» зазначив, що якщо президент України «в 2016 році, спираючись на волю українського народу, вирішить змінити долю цього договору, то тоді дискутуватимемо про долю Чорноморського флоту».

Також він висловив переконання, що українська мова повинна бути єдиною державною в Україні.

Водночас ЯЦЕНЮК запевнив, що нікому не дасть можливості «дискредитувати і дискримінувати російськомовне населення».