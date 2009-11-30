Кримська організація Української народної партії просить владу Сімферополя виділити місце для будівництва пам´ятника воїнам Української повстанської армії (УПА).

„Згідно з останніми розсекреченими даними СБУ, підрозділи УПА діяли в Сімферополі, Євпаторії, Джанкої, Ялті, Українці, Петрівці і, можливо, в Севастополі та інших населених пунктах Криму, що були поруч з дислокацією похідних груп”, - цитує прес-служба УНП слова голови управи Миколи БОРИСЕНКА.

Місце під пам´ятник активісти хочуть в центрі Сімферополя.

Раніше в листопаді Конгрес українських націоналістів звернувся до сімферопольської влади з проханням виділити ділянку для установки пам`ятника городянам, які воювали в рядах ОУН-УПА.

Потім Російський молодіжний центр Криму заликав мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА не виділяти КУН землю під пам`ятник.