Пішохід загинув, упавши зі сходів під колеса автобуса
15:00, 05 грудня 2009Крым
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Трагедія у Севастополі
У Севастополі загинув пішохід, який потрапив під колеса автобуса, упавши з бетонних сходів, повідомляє прес-служба ДАІ.
Місцевий житель спускався сходами у напрямку проїзної частини. Він спіткнувся, втратив рівновагу, скотився з висоти близько двох метрів та потрапив під колесо "Ікаруса".
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу зупинки громадського транспорту.
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