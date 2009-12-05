Пішохід загинув, упавши зі сходів під колеса автобуса

15:00, 05 грудня 2009
Крым
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Трагедія у Севастополі

У Севастополі загинув пішохід, який потрапив під колеса автобуса, упавши з бетонних сходів, повідомляє прес-служба ДАІ.

Місцевий житель спускався сходами у напрямку проїзної частини. Він спіткнувся, втратив рівновагу, скотився з висоти близько двох метрів та потрапив під колесо "Ікаруса".

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу зупинки громадського транспорту.

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