Пікети під вікнами Тимошенко за землю в Криму нашкодили - меджліс

Акції з вимогою виділити в Криму землю кримським татарам, які проводилися в Києві цього року учасниками так званих «галявин протесту», не сприяли вирішенню проблеми, вважає лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

«Не принесли якихось успіхів акції біля Кабміну в Києві, що почалися в травні цього року й продовжувалися близько трьох місяців... Від цих акцій було більше шкоди, ніж користі», - йдеться в доповіді ДЖЕМІЛЄВА на сесії Курултаю, що відкрилася в суботу в Сімферополі.

Пікети в українській столиці проводили активісти громадського об`єднання «Авдет», які вимагали передати кримським татарам 845 гектарів землі, що знаходиться у сфері управління центральних органів влади.

Лідер меджлісу відзначив «амбітні, абсурдні й сміхотворні політичні заяви», які супроводжували протести в Києві. «На зразок того, що якщо їм (учасникам акцій) не виділять земельні ділянки, то вони перекриють дорогу Україні в Євросоюз, почнеться ледь не велика кровопролитна війна», - нагадав ДЖЕМІЛЄВ, зазначивши, що багато людей помилково сприймали подібні заяви, зокрема, і як точку зору меджлісу.

ДЖЕМІЛЄВ заявив, що чим скоріше кримські татари на самобудах очистяться «від різного роду авантюристів і релігійних сектантів», тим швидше вирішуватимуться їхні проблеми.

Разом із тим, ДЖЕМІЛЄВ вказав на певні кроки у вирішенні земельної проблеми кримських татар. Так, українська урядова комісія разом із комісією автономії із земельних питань склала 19 актів про передачу земель загальною площею близько 1,5 тисяч гектарів кримським татарам під будівництво житла. З них 15 протоколів на ділянки площею 1035 га, стверджує лідер Меджлісу, вже узгоджені із землекористувачами, 4 актів поки немає. Матеріали направлені в Кабмін для ухвалення рішень, зазначив ДЖЕМІЛЄВ.

Він нагадав про листопадову зустріч із прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, де обговорювалася тема землі. «Якщо наші пропозиції будуть реалізовані, то близько півтори тисячі гектарів землі, на яких розташовано 56 «галявин протесту» наших співвітчизників, перейдуть у власність людям, і близько 14 тисяч сімей отримають можливість будувати собі житло. Це надовго зніме напругу в земельному питанні», - вважає ДЖЕМІЛЄВ.