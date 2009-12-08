У семи школах Севастополя закрили на карантин 19 класів

19 класів закрили на карантин у семи школах Севастополя, повідомив головний санітарний лікар міста Володимир ТАРАСОВ.

За його інформацією, у Севастополі захворюваність на ГРВІ реєструється на сезонному рівні.

«Інтенсивний показник на 10 тисяч населення становить 52,8. Епідпоріг для міста - 100 на 10 тисяч. Проте сьогодні ряд класів - 19 у семи школах міста - закриті на карантин», - сказав санлікар.

Голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН зазначив, що, за інформацією медиків, «друга хвиля» ГРВІ і грипу не за горами.

«Тому всі профілактичні заходи залишаються актуальними - те ж «відокремлення», щоб запобігти масовим захворюванням, виявилося ефективним заходом. Тому, якщо в якихось класах відсутні 30% і більше дітей, вони закриватимуться на тимчасовий карантин», - сказав КУНІЦИН.

У Севастополі налічується 66 загальноосвітніх шкіл, зокрема, шість ліцеїв і гімназій.