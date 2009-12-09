Силовики шукають «мінера» потяга Санкт-Петербург – Севастополь

Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ встановлюють особу, яка повідомила про наявність вибухівки в потязі «Санкт-Петербург – Севастополь», повідомляє прес-центрі СБУ.

У 9-му вагоні потягу у вівторок ввечері було виявлено залишену кимсь сумку, власника якої встановити не вдалося.

Після того як сумку винесли на міжколійний простір знешкодили так званою гідрогарматою і обстежили, але будь-яких підозрілих предметів, схожих на вибухівку, не виявили.

Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи із затримання людини, яка зробила повідомлення про замінування.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, 8 грудня близько 18.00 до органів міліції надійшла інформація про те, що в потязі сполученням «Санкт-Петербург – Севастополь» знаходиться пакет з вибухівкою.

О 18.10 потяг було зупинено на станції «Мерефа» для проведення перевірки. Місце події було оточено працівниками міліції, проведена евакуація пасажирів з дванадцяти вагонів загальною кількістю понад 250 осіб.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міліції Харківській області Лариса ВОЛКОВА, потяг ретельно перевірив спеціаліст-кінолог зі службовим собакою на предмет наявності вибухових речовин у вагонах, під час цієї перевірки вибухонебезпечних речовин також виявлено не було.

О 20.00 потяг було подано для посадки пасажирів, він вирушив за маршрутом о 21.36. Затримка руху потяга становила 3 години 34 хвилини.