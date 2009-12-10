Корвети для українського флоту будуватиме Миколаїв

Чорноморський суднобудівний завод (Миколаїв) будуватиме новий корвет для Військово-морських сил України.

Конкурсна комісія Міністерства оборони визначила державну акціонерну холдингову компанію виконавцем замовлення на будівництво новітніх українських кораблів класу “корвет”, повідомила прес-служба Міноборони.

До участі у конкурсі було запрошено п’ять підприємств.

Експертна група, до складу якої увійшли представники Міноборони, командування Військово-морських сил та Казенного підприємства “Дослідно-проектний центр кораблебудування” – головної проектної організації України у галузі військового кораблебудування – здійснила розгляд наданих конкурсних пропозицій.

За результатами конкурсу комісія визначила “Чорноморський суднобудівний завод” переможцем.

Державна програма будівництва корабля класу “корвет” для ВМС є однією із пріоритетних у процесі розвитку Збройних сил України, підвищення обороноздатності держави.

Завершені проектні роботи щодо корабля. За оцінками Міністерства оборони, потреба ВМС України у корветах складає 8-12 одиниць, у залежності від рівня фінансування програми.