Крим не хоче передавати ялтинський заповідник Мінприроди

Республіканський комітет Криму з лісового і мисливського господарства вважає недоцільною передачу Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.

«Це позиція не лише Рескомлісу автономії, а й позиція уряду Криму», - заявив глава кримського лісового комітету Ігор КАЦАЙ, повідомила прес-служба відомства.

За його словами, готуються листи з обґрунтуванням необхідності перебування заповідника у віданні кримської влади.

Керівництво Ялтинського заповідника відзначає: найбільш хворобливе питання - боротьба з лісовими пожежами. Якщо у структурі Рескомлісу систему оперативної роботи з профілактики і гасінню вогню у заповіднику налагоджено добре, то, перебуваючи у віданні Мінприроди, доведеться розпочинати роботу з нуля, побоюються працівники заповідника.

Як повідомлялося, згідно з указом Президента «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні», Державний комітет лісового господарства у жовтні 2009 року погодив проект постанови Кабінету міністрів, якою передбачається передача шести природних заповідників (включаючи ялтинський) і трьох національних природних парків у підпорядкування Мінприроди, відзначили в Рескомлісі Криму.

Площа Ялтинського заповідника становить 14,5 тис. га.