Нічні клуби Севастополя перевірять через страшну пожежу в Росії

07:38, 11 грудня 2009
Крым
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Створюється робоча група

У Севастополі вирішили створити робочу групу для перевірки дотримання вимог протипожежної безпеки нічними клубами, повідомив глава міської адмінстрації Сергій КУНІЦИН. 

«У зв`язку з останніми подіями в Пермі в Росії потрібно <...> провести перевірку діяльності всіх розважальних закладів, клубів. Потрібно, щоб в усіх розважальних закладах міста протипожежна система відповідала вимогам», - цитує слова чиновника прес-служба адміністрації. 

Пожежа в клубі «Хромая лошадь» в Пермі сталася в ніч на 5 грудня. За даними слідства, від одного з фейєрверків спалахнула солом`яна підвісна стеля, в приміщенні поширився дим, згасло світло. Кількість загиблих досягла 139 чоловік. У лікарнях залишається 91 постраждалий.

За словами КУНІЦИНА, рішення створити групу буде підкріплено наказом начальника цивільної оборони Севастополя. 

До її складу, окрім співробітників міліції, увійдуть представники МНС, СЕС і податкової адміністрації.

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