Нічні клуби Севастополя перевірять через страшну пожежу в Росії

У Севастополі вирішили створити робочу групу для перевірки дотримання вимог протипожежної безпеки нічними клубами, повідомив глава міської адмінстрації Сергій КУНІЦИН.

«У зв`язку з останніми подіями в Пермі в Росії потрібно <...> провести перевірку діяльності всіх розважальних закладів, клубів. Потрібно, щоб в усіх розважальних закладах міста протипожежна система відповідала вимогам», - цитує слова чиновника прес-служба адміністрації.

Пожежа в клубі «Хромая лошадь» в Пермі сталася в ніч на 5 грудня. За даними слідства, від одного з фейєрверків спалахнула солом`яна підвісна стеля, в приміщенні поширився дим, згасло світло. Кількість загиблих досягла 139 чоловік. У лікарнях залишається 91 постраждалий.

За словами КУНІЦИНА, рішення створити групу буде підкріплено наказом начальника цивільної оборони Севастополя.

До її складу, окрім співробітників міліції, увійдуть представники МНС, СЕС і податкової адміністрації.