Академію гостинності ОАЕ презентують в Ялті

Тренінг для топ-менеджерів готельного бізнесу відбудеться 14 грудня в готельному комплексі "Ялта-Інтурист" в Ялті, повідомляють організатори.

"Головною темою тренінгу стане розгляд міжнародних стандартів управління готелем", - розповіли вони.

В рамках тренінгу відбудеться презентація Академії туристичного і готельного менеджменту Об`єднаних Арабських Еміратів. Захід проведе директор Академії по професійному навчанню і розвитку Шон ХАРПЕР.

"Навчання в Академії дозволить відчути, що означає п`ятизірковий стандарт обслуговування гостей, придбати знання і практичні навики для підвищення стандартів якості обслуговування. У навчанні задіяний високопрофесійний викладацький склад, новітнє устаткування і багатонаціональний студентський колектив", - відзначили організатори.

Кажучи про переваги навчання в Академії, вони акцентували увагу на її територіальному розташуванні в Дубаї - регіоні із стрімким розвитком туризму. Академія є частиною мережі "Джумейра" - міжнародної компанії, в яку входить мережа п`ятизіркових готелів. Це дозволяє студентам під час навчання познайомитися з роботою готелів світового класу.

"Навчання в Академії носить індивідуальний характер, враховує особливості підприємств, специфіку національного менталітету. Тренінги за програмами можуть бути проведені як по місцю розташування підприємства, так і в ОАЕ", - відзначили організатори.

На їх думку, тренінг представляє інтерес для директорів і HR-діректорів готелів Криму, керівників вищих спеціалізованих учбових закладів, представників міністерства культури і туризму автономії, студентів і абітурієнтів.

***Шон ХАРПЕР - директор Академії туристичного і готельного менеджменту ОАЕ по професійному навчанню і розвитку. Професійний досвід - семирічна кар`єра в Hilton, проекти для Royal Bank of Scotland, British Petroleum, Standard Life, Compaq, Hewlett Packard, Penna консалтинг, Diageo.

Академія туристичного і готельного менеджменту ОАЕ заснована в 2001 році. Основний напрям її діяльності - навчання і консалтингові послуги підприємствам туристичних і готельних галузей в підборі і діагностиці персоналу, розробці системи управління людськими ресурсами.

Презентація пройде 14 грудня о 18.00 в готелі "Ялта-Інтурист" (Ялта, вул. Дражинського, 50).

Тел.: (0654) 270-275, 270-203, 270-204.