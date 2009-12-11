Суд Севастополя примусово розпустив організацію «Слов’яни»

Окружний адміністративний суд Севастополя шляхом примусового розпуску припинив діяльність організації «Слов’яни», повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Члени організації розповсюджували агітаційні матеріали, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - заявляє СБУ.

Здійснена за поданням спецслужби фахівцями Державного комітету у справах національностей та релігії і Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі експертиза друкованої продукції встановила, що її зміст має «радикально-провокаційний характер, формує ксенофобські настрої в суспільстві» та може «спонукати до приниження національної гідності громадян».

«За ініціативою СБУ Головним управлінням юстиції Севастополя була проведена перевірка, за результатами якої у жовтні керівнику структури було винесено офіційне письмове попередження», - мовиться у повідомленні.

Тоді ж на підставі положень Закону України «Про об’єднання громадян» органами юстиції був направлений позов до суду з вимогою про ліквідацію організації.