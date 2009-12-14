Реконструкція бою за Севастополь (фоторепортаж)

Військово-історична реконструкція, присвячена героїчній обороні Севастополя 1941-42 років, - бій-реквієм «Непереможені» - відбулася під Балаклавою.

Зокрема, був продемонстрований «бій» з німецько-фашистськими загарбниками на одній з ділянок оборони Севастополя в грудні 1941 року.

У реконструкції взяли участь декілька десятків уніформістів з Москви (Росія) і міст України, повідомляє видання «Новий Севастополь».

Фото Андрія Любімова / УНІАН