Реконструкція бою за Севастополь (фоторепортаж)
11:23, 14 грудня 2009Крым
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Проходив взимку 1941 року
Військово-історична реконструкція, присвячена героїчній обороні Севастополя 1941-42 років, - бій-реквієм «Непереможені» - відбулася під Балаклавою.
Зокрема, був продемонстрований «бій» з німецько-фашистськими загарбниками на одній з ділянок оборони Севастополя в грудні 1941 року.
У реконструкції взяли участь декілька десятків уніформістів з Москви (Росія) і міст України, повідомляє видання «Новий Севастополь».
Фото Андрія Любімова / УНІАН
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