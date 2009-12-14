Госпсуд визнав незаконними елінги на території санаторію в Криму
16:46, 14 грудня 2009Крым
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Справу передали на новий розгляд
Вищий господарський суд України скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які узаконили розміщення 34 елінгів на території дитячого спеціалізованого протитуберкульозного санаторію імені Боброва у Криму.
"Касаційна інстанція передала на новий розгляд справу за позовом наглядового відомства Ялти про повернення 0,2 га землі дитячій оздоровниці і знесення споруд", - повідомила прес-служба прокуратури Криму.
У санаторії імені Боброва (Алупка) лікують кістковий туберкульоз та інші захворювання опорно-рухового апарату.
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