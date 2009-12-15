Хлопець потрапив у ДТП на викраденій автівці - померла дівчина

16:35, 15 грудня 2009
Крым
0 0

Прокотився з вітерцем (фото)  

Мешканець Криму на викраденому автомобілі потрапив в дорожню аварію, в результаті якої загинула пасажирка - його нова знайома, повідомляє прес-служба Державтоінспекції автономії. 

28-річний житель Красногвардійського району, який мав дві судимості за крадіжки, викрав "Джелі" і відправився до Сімферополя.  

Хлопець познайомився з 22-річною дівчиною та запропонував поїздку по нічній трасі, вона погодилася. 

Рухаючись по автодорозі Сімферополь - Денісівка, на одному із закруглень кримчанин не впорався з управлінням, автівка виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася. Пасажирка - мешканка Сімферополя - загинула. 

"Злякавшись, ймовірно, не того, що він вбив людину і зіпсував чуже майно, а того, що доведеться нести покарання за скоєне, хлопець втік з місця події", - повідомила ДАІ. 

Через добу викрадача затримали.

Фото прес-служби ДАІ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter